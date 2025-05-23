Нарколог Холдил объяснил, почему курильщики сильнее остальных подвержены стрессу

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Длительный стресс представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, постепенно разрушая организм. Несмотря на это, многие курильщики ошибочно полагают, что курение помогает справиться с нервным напряжением. Почему это не так — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Организм человека способен справляться с кратковременными стрессами, но при длительных или хронических нагрузках такой естественной защиты не хватает.
Таким образом, возникает порочный круг: человек испытывает тревогу и пытается успокоиться с помощью курения, но на самом деле только усиливает своё стрессовое состояние, подчеркнул Холдин.
Он также добавил, что для снижения уровня кортизола и общего стресса существуют более эффективные и безопасные способы. Среди них:
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«Современному человеку порой трудно справиться с тревогой и ему кажется, что курение поможет расслабиться и отключиться от стрессовых ситуаций. Однако в действительности происходит в точности до наоборот. Никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола — так называемого гормона стресса», — отметил специалист.
Таким образом, возникает порочный круг: человек испытывает тревогу и пытается успокоиться с помощью курения, но на самом деле только усиливает своё стрессовое состояние, подчеркнул Холдин.
Он также добавил, что для снижения уровня кортизола и общего стресса существуют более эффективные и безопасные способы. Среди них:
- регулярные прогулки;
- умеренные физические нагрузки;
- качественный сон;
- освоение техник саморегуляции.
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Дайана Хусинова