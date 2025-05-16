Нарколог Холдин назвал причины гипертонии у молодёжи

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Повышенное артериальное давление принято считать проблемой людей старшего возраста, однако с этим может столкнуться и молодёжь. О том, что провоцирует развитие гипертонии у вчерашних детей, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Повышению артериального давления способствует большое количество кофеина, энергетики, стрессы и недосып. Одним из важных факторов риска является курение. Причём одинаковый вред наносят и обычные сигареты, и электронные гаджеты. Никотин, попадая в кровь, сужает сосуды. Соответственно, артериальное давление повышается», — сказал Виталий Холдин.Он подчеркнул, что повышенное давление в десятки раз увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому в любом возрасте нужно придерживаться здорового образа жизни и исключить вредные привычки.
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