В Ивантеевке открыли выставку художницы Натальи Соколовской о старой Москве
В арт-галерее библиотеки имени И. Ф. Горбунова в Ивантеевке проходит выставка московской художницы Натальи Соколовской «Московская карусель». Посетителям показывают авторские работы, посвящённые старой Москве, её улицам, дворикам и набережным, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Наталья Соколовская выросла в районе Таганки. По первому образованию она архитектор, поэтому в её картинах особое место занимают городские здания и старинная застройка. Художница отмечает, что с детства «впитала» атмосферу старой Москвы, и именно она стала основой её творчества.
«Меня часто спрашивают: почему ангелов я рисую? Я говорю: ангелы, пожалуйста, сохраните то, что осталось бы нашему наследию», — объясняет автор выставки.Ещё одни постоянные герои её работ — коты. Пушистых персонажей органично вписывают в городские пейзажи. Сама Наталья с теплом относится к тому, что её часто называют «художницей, которая пишет котиков».
«Коты — это то, с чего начинается Родина. Кот — это дом. Почему их любят? Потому что в отличие от собак, их не надо выгуливать. Во-вторых, они несут какую-то необыкновенную ауру своим мурлыканьем, людям хочется дома согреться», — рассказывает Наталья Соколовская.В экспозиции также представили работы, созданные под влиянием импрессионистов. Художница состоит в Союзе художников России и за годы творчества приняла участие более чем в 50 выставках в России и за рубежом. Сейчас она всё чаще работает с темой «Золотого кольца», стараясь сохранить исчезающие образы городов.
Выставка в библиотеке Ивантеевки будет работать до 7 декабря. Посетить её можно ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.