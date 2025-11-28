В Ивантеевке открыли выставку художницы Натальи Соколовской о старой Москве

28 ноября 2025, 09:31

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В арт-галерее библиотеки имени И. Ф. Горбунова в Ивантеевке проходит выставка московской художницы Натальи Соколовской «Московская карусель». Посетителям показывают авторские работы, посвящённые старой Москве, её улицам, дворикам и набережным, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Наталья Соколовская выросла в районе Таганки. По первому образованию она архитектор, поэтому в её картинах особое место занимают городские здания и старинная застройка. Художница отмечает, что с детства «впитала» атмосферу старой Москвы, и именно она стала основой её творчества.



«Меня часто спрашивают: почему ангелов я рисую? Я говорю: ангелы, пожалуйста, сохраните то, что осталось бы нашему наследию», — объясняет автор выставки.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский



«Коты — это то, с чего начинается Родина. Кот — это дом. Почему их любят? Потому что в отличие от собак, их не надо выгуливать. Во-вторых, они несут какую-то необыкновенную ауру своим мурлыканьем, людям хочется дома согреться», — рассказывает Наталья Соколовская.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

