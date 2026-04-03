Нарколог Холдин: Курящие родители рискуют жизнью младенца

03 апреля 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

О том, что курение во время беременности вредно и для будущей матери, и для плода, известно многим. Но огромной опасности подвергается и уже появившийся на свет младенец, родители которого курят. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холин, сообщает пресс-служба ведомства.





Курение является одним из ключевых факторов развития синдрома внезапной детской смерти (СВДС).





«Если женщина курит во время беременности, вероятность СВДС у ребёнка возрастает более, чем в два раза. А если родители продолжают курить после рождения малыша, риск увеличивается многократно. Никотиновые смолы оседают на волосах, одежде, мебели и постепенно отравляют младенца», — сказал Холдин.