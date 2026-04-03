Резидент ОЭЗ «Дубна» передал травматологическому центру хирургические светильники
Работающая в ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» безвозмездно передала Центру имени Г.А. Илизарова восемь современных операционных светильников CADUCEUS. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
«ВестМедГрупп» – ведущий российский производитель медоборудования. Медицинские светильники CADUCEUS – это высокотехнологичное решение для операций высокой точности.
Системы обеспечивают исключительную освещённость в ходе сложных операций, включая ортопедические и реконструктивные вмешательства, коррекцию деформаций и удлинение костей. Это ключевые направления работы Центра Илизарова.
«Это не просто клиника, а мировой лидер в ортопедии и восстановительной хирургии. Мы гордимся тем, что можем поддержать выдающуюся миссию, предоставив оборудование, напрямую влияющее на качество и безопасность операций», – отметили в руководстве компании.В Центре Илизарова каждый год лечат более 22 000 пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологиями. Новые светильники позволят повысить точность хирургических вмешательств, сократить длительность операций и улучшить прогнозы для пациентов в особо сложных случаях.