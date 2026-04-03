Резидент ОЭЗ «Дубна» передал травматологическому центру хирургические светильники

03 апреля 2026, 16:20

Работающая в ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» безвозмездно передала Центру имени Г.А. Илизарова восемь современных операционных светильников CADUCEUS. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





«ВестМедГрупп» – ведущий российский производитель медоборудования. Медицинские светильники CADUCEUS – это высокотехнологичное решение для операций высокой точности.

Системы обеспечивают исключительную освещённость в ходе сложных операций, включая ортопедические и реконструктивные вмешательства, коррекцию деформаций и удлинение костей. Это ключевые направления работы Центра Илизарова.

«Это не просто клиника, а мировой лидер в ортопедии и восстановительной хирургии. Мы гордимся тем, что можем поддержать выдающуюся миссию, предоставив оборудование, напрямую влияющее на качество и безопасность операций», – отметили в руководстве компании.