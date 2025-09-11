В Подмосковье упростили запись детей в кружки — всё через приложение «Добродел»

11 сентября 2025, 10:34

оригинал Фото: Медиасток РФ

Теперь записать ребенка в кружок или секцию можно прямо со смартфона. В приложении «Добродел» появился удобный сервис онлайн-записи, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Чтобы подать заявку, нужно открыть приложение, выбрать раздел «Все услуги» → «Образование» → «Кружки и секции», нажать «Получить услугу» и заполнить форму. Подать заявку могут родители, опекуны или сами ребята, если им уже есть 18 лет.



В разделе всегда доступно актуальное расписание. Среди направлений — актерское мастерство, танцы, вокал, изобразительное искусство и многое другое.



Приложение «Добродел» можно бесплатно скачать в RuStore, AppGallery, Google Play и App Store.

