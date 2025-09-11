В Наро-Фоминске ищут подрядчика для капремонта детского сада

11 сентября 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В Наро-Фоминском округе стартовал конкурс на капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 7. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Подмосковья.







Работы включают инженерные изыскания, подготовку проектной документации, сам ремонт здания и установку необходимого оборудования.



Общая площадь объекта — более 920 квадратных метров. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».



Финансируют его из федерального и регионального бюджетов. Завершить капремонт планируют в 2026 году.

