В Наро-Фоминске ищут подрядчика для капремонта детского сада
В Наро-Фоминском округе стартовал конкурс на капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 7. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Подмосковья.
Работы включают инженерные изыскания, подготовку проектной документации, сам ремонт здания и установку необходимого оборудования.
Общая площадь объекта — более 920 квадратных метров. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Финансируют его из федерального и регионального бюджетов. Завершить капремонт планируют в 2026 году.
