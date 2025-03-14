Нарколог Холдин назвал две главные меры защиты от гепатита С

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Гепатит С является тяжёлым заболеванием, поражающим печень, о двух главных путях заражения и об основных мерах профилактики рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В группу риска по количеству заболевших гепатитом С входят наркозависимые. Дело в том, что вирус передается через кровь, а когда человек употребляет инъекционные наркотики — это становится входными воротами для гепатита С», — сказал Виталий Холдин.Второй способ заражения этим вирусом — незащищённый половой акт.
«Поэтому для профилактики этого заболевания необходимо, во-первых, отказаться от употребления наркотиков, а во-вторых, ответственно относиться к выбору полового партнёра», — отметил эксперт.Он также добавил, что люди с наркотической зависимостью входят в группу риска также и по заболеваемости ВИЧ и половыми инфекциями.
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Лев Каштанов