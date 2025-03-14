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Нарколог Холдин назвал две главные меры защиты от гепатита С

Фото: istockphoto.com/Shidlovski

Фото: istockphoto.com/Shidlovski

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Гепатит С является тяжёлым заболеванием, поражающим печень, о двух главных путях заражения и об основных мерах профилактики рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В группу риска по количеству заболевших гепатитом С входят наркозависимые. Дело в том, что вирус передается через кровь, а когда человек употребляет инъекционные наркотики — это становится входными воротами для гепатита С», — сказал Виталий Холдин.
Второй способ заражения этим вирусом — незащищённый половой акт.

«Поэтому для профилактики этого заболевания необходимо, во-первых, отказаться от употребления наркотиков, а во-вторых, ответственно относиться к выбору полового партнёра», — отметил эксперт.
Он также добавил, что люди с наркотической зависимостью входят в группу риска также и по заболеваемости ВИЧ и половыми инфекциями.

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#нарколог
#гепатит
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#советы
В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом
14 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный индивидуальный полуразрушенный жилой дом снесли в деревне Шиколово Можайского муниципального округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Деревянный дом по адресу: деревня Шиколово, Железнодорожная, 22 был построен в 1974 году. Его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Дом долгое время стоял заброшенным и находился в полуразрушенном состоянии. Жители деревни писали через портал «Добродел» запросы на снос опасного объекта. В результате его внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В текущем месяце ветхий дом силами нового собственника снесли, сейчас территория, которую занимала обветшавшая постройка, освобождена от строительного мусора. В дальнейшем на этом участке планируют построить новый индивидуальный дом.

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#мособлархитектура
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Ремонт школы в солнечногорском посёлке Майдарово завершат до 1 сентября
14 марта 2025, 13:45

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт корпуса «Ложковской школа» проводят в посёлке Майдарово городского округа Солнечногорск, открыть обновлённый объект должны к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте обще площадью более 1,6 тыс. квадратных метров завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к общестроительным работам. Ведётся монтаж инженерных сетей, фасадные работы и устройство штукатурки», — отмечается в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад и крою, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, а также пожарную и охранную сигнализации, модернизируют системы видеонаблюдения и связи, а также обустроят входную зону, установят новую мебель и благоустроят пришкольную территорию.

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#солнечногорск
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В Подмосковье пенсионера придавило шкафом
14 марта 2025, 13:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

75-летний житель Сергиево-Посадского округа случайно уронил на себя шкаф и не мог освободиться самостоятельно, ему на помощь пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратилась супруга пострадавшего. Она рассказала, что её муж страдает неврологическим заболеванием и по время приступа опрокинул на себя шкаф. Женщина попыталась сама помочь мужу, но не смогла», — говорится в сообщении.
По указанному адресу оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Спасатели подняли шкаф, аккуратно освободили пенсионера и перенесли его на диван, где медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. Госпитализация пенсионеру не потребовалась.

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#скорая помощь
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Борец Амиров из Подмосковья одержал победу на первенстве Европы
14 марта 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Алибек Амиров завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Алибек Амиров выступал в весовой категории до 55 килограммов. В первом бою первенства он победил спортсмена из Греции Василиоса Рафаила Папагеоргиу. В четвертьфинале Амиров оказался сильнее чеха Филипа Бартосика. В полуфинале представитель Московской области одолел борца из Азербайджана Эльмир Алиев, а в финальной схватке одержал победу над Кобой Карумидзе из Грузии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место в весовой категории до 55 килограммов поделили Араик Топалян из Армении и Эльмир Алиев из Азербайджана.

Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проходит в столице Албании Тиране с 8 по 14 марта.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовал набор волонтёров для голосования по благоустройству
14 марта 2025, 12:49

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Набор добровольцев для помощи в проведении Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, стартовал в Московской области, заявки принимаются до 14 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.
«В прошлом году голосовании приняли участие более 855 тысяч человек. С помощью голосования жители сами могут решить, как именно благоустроить свой населённый пункт: обновить центральную площадь или другое общественное пространство, построить скейт-парк или установить новую детскую площадку», — рассказал заместитель председателя областного правительства— министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
За четыре года волонтёрами Всероссийского голосования по благоустройству стали по всей стране около 350 тысяч человек.

«Ни одно крупное и важное мероприятие на территории Подмосковья не обходится без наших волонтеров. В этом году они уже в пятый раз помогут в организации голосования: будут рассказывать жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как сделать свой выбор на специальном портале», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Стать волонтёром может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе volonter.mosreg.ru, а потом на сайте Добро.рф.

Голосование за благоустройство будет проходить сайте za.gorodsreda.ru с с 21 апреля по 12 июня.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им обеспечивают страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, а также помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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