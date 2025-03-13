«Поражение глаз»: врач перечислил основные симптомы поллиноза

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Насморк, сильно выраженное чихание и конъюнктивит при отсутствии повышенной температуры — главные признаки поллиноза или сезонной аллергии на пыльцу растений. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. По его словам, возраст диагностирования аллергии сейчас снизился — с 3-5 лет до одного года.
«Если аллергию не лечить, а только сбивать симптомы (например, антигистаминными препаратами), то заболевание будет прогрессировать. Может начаться с одного вида пыльцы, а потом ежегодно к нему будут добавляться все новые и новые. А мультивалентную аллергию лечить сложнее и дороже», — пояснил врач в беседе с «Москвой 24».В то же время в Госдуме предложили предоставлять аллергикам отпуск в период цветения. Депутат Сергей Леонов считает, что это позволит людям уехать на время в регион с более подходящим климатом. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на regions.ru, парламентарий также предложил переводить аллергиков на удаленную работу в период обострения.
«Ведь симптомы аллергии значительно влияют на качество жизни и работоспособность людей: вызывают заложенность носа, слезотечение, зуд и жжение, которые могут длиться неделями», — отмечает издание.Читайте также:
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