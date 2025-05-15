Россиянам объяснили, почему немеют руки по ночам

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Врач-невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев рассказал, о каких нарушениях в организме может говорить онемение одной или обеих рук.
По его словам, шейно-грудной переход является самой подвижной частью позвоночника и берет на себя основные механические нагрузки.
Он добавил, что если дискомфорт возникает во время работы за компьютером, то, возможно, упало зрение, а шея стабилизирует мышцы глаз.
При появлении подобных симптомов Барышев порекомендовал обратиться к врачу для назначения грамотного лечения.
Тем временем доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила россиян об опасности отеков, частой причиной которых являются заболевания сердца, пишут «Известия».
По ее словам, при хронической сердечной недостаточности отеки появляются на конечностях, и к вечеру они усиливаются.
При этом почечные отеки возникают на лице и шее в утреннее время, но могут распространяться на все тело. Кроме того, отеки могут появляться при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.
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«Так, если болит и немеет с одной стороны — скорее всего, перегружено плечо и лопатка. Возможно, зажат нервный корешок в шее. Немеют обе руки — скорее всего, неправильно работает поясница и верх «натягивается» вниз для уменьшения нагрузки», — рассказал Барышев в разговоре с «Газетой.Ru».
Он добавил, что если дискомфорт возникает во время работы за компьютером, то, возможно, упало зрение, а шея стабилизирует мышцы глаз.
При появлении подобных симптомов Барышев порекомендовал обратиться к врачу для назначения грамотного лечения.
Тем временем доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила россиян об опасности отеков, частой причиной которых являются заболевания сердца, пишут «Известия».
«Основным заболеванием, которое приводит к хронической сердечной недостаточности, является ишемическая болезнь сердца. К этому заболеванию могут относиться многие состояния, например, инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца и многие другие», — пояснила Волгина.
По ее словам, при хронической сердечной недостаточности отеки появляются на конечностях, и к вечеру они усиливаются.
При этом почечные отеки возникают на лице и шее в утреннее время, но могут распространяться на все тело. Кроме того, отеки могут появляться при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.
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Элина Позднякова