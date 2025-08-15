В Тюмени девушка попала в реанимацию, упав в обморок на глазах посетителей ТЦ
Жительница Тюмени попала в больницу после того, как ей стало плохо в торговом центре. Об этом информирует 72.ru.
Инцидент произошел в ТЦ «Клен». Две девушки зашли в туалет комплекса, но там одной из них стало плохо, она упала в обморок.
Через пять минут после инцидента на место происшествия прибыли медики. Они попытались оказать помощь пострадавшей. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что пациентка находится в реанимации.
Жительница Тюмени была госпитализирована в отделение интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Причина потери сознания не уточняется.
