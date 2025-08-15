«Мы в кокакольнике!»: В российском лесу нашли сотни бутылок Coca-Cola
В лесу под Екатеринбургом нашли сотни бутылок Coca-Cola из Азербайджана
В окрестностях свердловского города Берёзовского местные жители обнаружили крупную свалку с сотнями бутылок Coca-Cola. Подробности сообщает URA.RU.
Необычная находка была сделана в полях недалеко от ТЭЦ. Первыми на скопление бутылок наткнулись подростки. Судя по этикеткам, напиток был произведён в Азербайджане. Член Общественной палаты Дмитрий Чукреев предположил, что товар мог быть санкционным.
«От него, видимо, просто избавились. Ведь его продавать нельзя. Нужно смотреть полностью бутылку, чтобы определить точнее. Возможно, какой-то азербайджанский предприниматель решил избавиться от продукции, чтобы к нему не было претензий», — пояснил Чукреев.В ближайшее время на место приедут сотрудники коммунальных служб, которые направят заявление в полицию.
