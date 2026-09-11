Нарколог Холдин назвал три действенных способа сократить употребление алкоголя

11 сентября 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Алкоголь — нейротоксичное вещество, поэтому лучше всего полностью отказаться от него или хотя бы свести употребление к минимуму. О том, как это сделать, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Первое правило — не держать спиртное дома. Это позволит избежать внезапного срыва. Правило касается не только повседневной жизни, но и проведения домашних праздников.





«На стол вместо алкоголя можно поставить соки, морсы, сделать безалкогольные коктейли. А если уже сформирован ритуал расслабляться вечером с бокалом вина, его стоит заменить на другую привычку — например, на тренировку, прогулку или дыхательные упражнения», — посоветовал врач.

«Очень важно дистанцироваться от пьющих компаний и найти людей с походящими вам здоровыми интересами. Это может быть творчество, спорт, путешествия, искусство и прочее», — пояснил Холдин.