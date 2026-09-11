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Нарколог Холдин назвал три действенных способа сократить употребление алкоголя

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Алкоголь — нейротоксичное вещество, поэтому лучше всего полностью отказаться от него или хотя бы свести употребление к минимуму. О том, как это сделать, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.



Первое правило — не держать спиртное дома. Это позволит избежать внезапного срыва. Правило касается не только повседневной жизни, но и проведения домашних праздников.

«На стол вместо алкоголя можно поставить соки, морсы, сделать безалкогольные коктейли. А если уже сформирован ритуал расслабляться вечером с бокалом вина, его стоит заменить на другую привычку — например, на тренировку, прогулку или дыхательные упражнения», — посоветовал врач.
Второе правило — это выбор правильного окружения.

«Очень важно дистанцироваться от пьющих компаний и найти людей с походящими вам здоровыми интересами. Это может быть творчество, спорт, путешествия, искусство и прочее», — пояснил Холдин.
А третьей составляющей борьбы с опасной привычкой может стать ведение дневника. В него нарколог советует записывать ситуации, компании или эмоции, под влиянием которых появляется желание выпить. Таких триггеров рекомендуется избегать или заранее планировать свою реакцию, включающую отказ от спиртного.
Лев Каштанов

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