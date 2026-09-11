Раскрыто, чем грозит укус божьей коровки
Укус божьей коровки может вызвать аллергию, крапивницу и приступы астмы. Об этом сообщила врач общей практики Елена Павлова, передает NEWS.ru.
Укус божьей коровки ощущается как легкое покалывание или щипок, но не причиняет значительного вреда. Основной риск связан с аллергической реакцией, отметила специалист. В случае опасности жуки выделяют едкую жидкость желтого цвета, которая может вызвать аллергию. Симптомы могут варьироваться от насморка, чихания и покраснения глаз до крапивницы и даже приступов астмы, подчеркнула Павлова.
Врач добавила, что массовое появление азиатских божьих коровок в некоторых регионах России этой осенью может представлять угрозу для людей, страдающих аллергией. Она рекомендовала избегать контакта с этими жуками, не пытаться их раздавить и не трогать руками. Если жидкость божьей коровки попала на кожу, рекомендуется тщательно смыть ее водой, подытожила Павлова.
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