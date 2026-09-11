Реабилитационный центр в посёлке Аушкино получил два аппарата для лечения лазером

11 сентября 2026, 15:24

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Два современных лазерных физиотерапевтических аппарата поступили в распоряжение реабилитационного центра стационара №3 в посёлке Ашукино Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Лазерная терапия используется для борьбы с воспалительными процессами и для скорейшего восстановления пациентов после различных заболеваний.





«Помимо высокой результативности лечения, важным преимуществам лазерной терапии является высокий профилактический потенциал и сокращение сроков реабилитации в два-три раза. Лазерная терапия совместима с лекарствами и усиливает их действие», — рассказала врач физической и реабилитационной медицины, ревматолог, терапевт высшей категории Галина Елизарова.