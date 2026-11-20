20 ноября 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Запрет на употребление спиртных напитков время лечения антибиотиками призван защитить организм от отравления. О том, чем грозит нарушение этого запрета, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Алкоголь вообще снижает защитные силы организма и мешает выздоровлению, но при приёме антибиотиков ситуация становится ещё опаснее.





«Спиртное плюс антибиотики — это формула тяжелого отравления, которую врачи называют дисульфирамоподобной реакцией. Если смешать этанол с рядом антибиотиков, организм уже не может эффективно расщеплять спирт. В крови копится токсичный альдегид, вызывая покраснение лица, головную боль, спазмы в животе, тошноту и скачки давления», — сказал Холдин.