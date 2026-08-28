28 августа 2026, 14:07

Фото: iStock/dvulikaia

Многодетным семьям в Московской области доступно более 20 мер поддержки, причем перечень льгот включает не только компенсацию коммунальных расходов и выплаты на детей, но и бесплатный проезд, земельные участки и помощь с образованием. При этом с 1 января 2026 года в регионе появилась новая мера, которая позволила компенсировать половину стоимости платного обучения некоторым студентам из многодетных семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какая семья считается многодетной и как подтвердить статус Более 20 мер поддержки многодетных семей действует в Подмосковье Льготы на оплату коммунальных платежей Бесплатный транспорт в Москве и Подмосковье Бесплатный земельный участок или 400 тысяч рублей Компенсация за покупку школьной формы Бесплатное питание и лекарства Компенсация затрат на путевки в детские лагеря Транспортный налог и парковка Пособия для подмосковных студентов Досрочная пенсия для многодетных матерей Поддержка растет вместе с числом многодетных семей

Какая семья считается многодетной и как подтвердить статус

Более 20 мер поддержки многодетных семей действует в Подмосковье

«В Московской области выстроена комплексная система поддержки многодетных семей, которая постоянно совершенствуется законодательно. Всего для многодетных семей в регионе действует более 20 мер. Одна из ключевых мер — единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка. Родителям в возрасте до 35 лет включительно предоставляется 300 тыс. рублей. В прошлом году выплату оформили свыше 2,8 тыс. семей, а в этом — уже 1,7 тыс.», — отметил он.

Льготы на оплату коммунальных платежей

Фото: iStock/Bet_Noire

Бесплатный транспорт в Москве и Подмосковье

Бесплатный земельный участок или 400 тысяч рублей

Компенсация за покупку школьной формы

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

«Это важное решение, потому что право на поддержку должно зависеть от статуса семьи, а не от того, где учится ребенок», — добавил Голубев.

Бесплатное питание и лекарства

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Компенсация затрат на путевки в детские лагеря

Транспортный налог и парковка

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Пособия для подмосковных студентов

«Семьи могут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по размеру. Мы стремимся сделать образование более доступным для наших многодетных семей и уверены, что такая мера поддержки поможет им в получении качественного образования для своих детей», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Досрочная пенсия для многодетных матерей

Фото: iStock/mars58

Поддержка растет вместе с числом многодетных семей