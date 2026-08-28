Бесплатные земельные участки, пособия для студентов и досрочная пенсия: поддержка многодетных семей в Подмосковье. Полный список льгот
Многодетным семьям в Московской области доступно более 20 мер поддержки, причем перечень льгот включает не только компенсацию коммунальных расходов и выплаты на детей, но и бесплатный проезд, земельные участки и помощь с образованием. При этом с 1 января 2026 года в регионе появилась новая мера, которая позволила компенсировать половину стоимости платного обучения некоторым студентам из многодетных семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Какая семья считается многодетной и как подтвердить статус
Многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей. Льготы и меры поддержки подразделяются на федеральные, региональные и местные, однако воспользоваться ими может семья, имеющая официальный статус многодетной.
Для его получения необходимо оформить соответствующее удостоверение. Обратиться можно в местный орган социальной защиты или МФЦ, а также подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Для онлайн-оформления потребуется авторизация на портале, после чего заполняется заявление. Максимальный срок предоставления услуги составляет восемь рабочих дней.
Более 20 мер поддержки многодетных семей действует в Подмосковье
В Подмосковье реализуется свыше 20 мер поддержки многодетных семей. Об этом 28 августа в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В Московской области выстроена комплексная система поддержки многодетных семей, которая постоянно совершенствуется законодательно. Всего для многодетных семей в регионе действует более 20 мер. Одна из ключевых мер — единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка. Родителям в возрасте до 35 лет включительно предоставляется 300 тыс. рублей. В прошлом году выплату оформили свыше 2,8 тыс. семей, а в этом — уже 1,7 тыс.», — отметил он.
Льготы на оплату коммунальных платежей
Одна из региональных мер — денежная компенсация в размере 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льгота распространяется на многодетные семьи, проживающие в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищного фонда.
Для семей, которые живут в домах без центрального отопления, предусмотрена также компенсация расходов на топливо, приобретаемое в пределах установленных для населения норм, и транспортных услуг по его доставке. Оформить компенсацию можно через МФЦ, органы социальной защиты или портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Бесплатный транспорт в Москве и Подмосковье
Многодетные семьи могут оформить бесплатный проезд по территории Московской области с использованием социальной карты жителя региона. Льгота также распространяется на наземный общественный транспорт Москвы и московское метро.
Воспользоваться этой мерой могут дети школьного возраста либо один из родителей многодетной семьи, в которой есть ребенок младше семи лет. Кроме того, дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд на городском наземном транспорте региона и пригородных электричках, а также в Москве.
Бесплатный земельный участок или 400 тысяч рублей
Еще одна мера поддержки — бесплатное предоставление земельного участка. Для ее получения члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ, родители обязаны проживать на территории Московской области не менее пяти лет, а все дети должны быть несовершеннолетними.
При этом, как отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, многодетные семьи имеют право получить бесплатный участок либо выплату в размере 400 тыс. рублей взамен него.
Компенсация за покупку школьной формы
Особое внимание в регионе уделяется подготовке детей к учебному году. На каждого школьника из многодетной семьи ежегодно выплачивается три тысячи рублей на школьную форму. Если семья является малообеспеченной, предусмотрена дополнительная выплата в размере семи тысяч рублей.
«Это важное решение, потому что право на поддержку должно зависеть от статуса семьи, а не от того, где учится ребенок», — добавил Голубев.
Ранее выплату на школьную форму могли получать семьи, чьи дети учатся в подмосковных школах. Изменения в законодательстве позволили распространить эту возможность и на многодетные семьи, дети которых посещают школы в других регионах.
Для оформления выплаты необходимо подтвердить факт обучения ребенка. Обратиться можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Бесплатное питание и лекарства
Дети из многодетных семей могут пользоваться бесплатным школьным питанием. Учащиеся начальных классов получают его бесплатно с первого по четвертый класс, а для детей из многодетных семей возможность сохраняется и после перехода в пятый класс. Для оформления необходимо обратиться в социальную защиту либо администрацию школы.
Также предусмотрено бесплатное получение лекарств для детей до шести лет по рецептам врачей. Препараты предоставляются в соответствии с установленным перечнем.
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На федеральном уровне для многодетных семей также предусмотрены первоочередной прием детей в дошкольные учреждения, бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, бесплатное обеспечение школьной и спортивной формой, а также возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха и выставки один раз в месяц.
Компенсация затрат на путевки в детские лагеря
Детям из многодетных семей положена частичная или полная компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные организации, лагеря и организации отдыха и оздоровления. Размер компенсации зависит от дохода семьи.
Заявление можно подать в территориальное отделение социальной защиты или через портал государственных услуг Московской области.
Транспортный налог и парковка
Один из родителей в многодетной семье может воспользоваться освобождением от уплаты транспортного налога. Как рассказал Андрей Голубев, региональная мера распространяется на одно транспортное средство мощностью до 250 лошадиных сил.
Кроме того, в числе региональных мер поддержки обозначено предоставление бесплатной парковки на платных стоянках региона.
Пособия для подмосковных студентов
Для студентов из многодетных семей предусмотрено ежемесячное пособие в размере четырёх тысяч рублей. Получать его могут те, кто впервые получает высшее профессиональное образование по очной форме в государственных высших учебных заведениях области, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума.
Но с 1 января 2026 года в Подмосковье появилась дополнительная мера поддержки уже для другой категории студентов. Речь идет о ежегодной компенсации части стоимости обучения для детей из семей, воспитывающих четырех и более детей.
Компенсация предназначена студентам, которые впервые получают среднее профессиональное образование на платной основе по очной форме. Поддержка распространяется на профессии и специальности, определенные правительством Московской области.
«Семьи могут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по размеру. Мы стремимся сделать образование более доступным для наших многодетных семей и уверены, что такая мера поддержки поможет им в получении качественного образования для своих детей», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
На реализацию новой программы в бюджете региона предусмотрено 50 миллионов рублей. Для получения компенсации родителям потребуется предоставить документы, подтверждающие оплату обучения. Еще одно условие — наличие договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного с государственной образовательной организацией Московской области.
Досрочная пенсия для многодетных матерей
Федеральное законодательство предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей при наличии необходимого стажа и накопленных пенсионных баллов.
Матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых детей — в 56 лет, а женщины, воспитавшие пятерых и более детей, — в 50 лет.
Кроме того, федеральные меры предусматривают льготные кредиты, дотации и беспроцентные ссуды на строительство и приобретение жилья, поддержку при организации крестьянских и малых предприятий, включая предоставление земельных участков и налоговые льготы, а также содействие в трудоустройстве через службу занятости с возможностью гибких форм работы.
Поддержка растет вместе с числом многодетных семей
По словам Андрея Голубева, за последние пять лет количество многодетных семей в Московской области увеличилось почти на 40%. Одновременно регион расширяет перечень мер поддержки: помимо уже действующих компенсаций, льгот и пособий, с 2026 года в него добавилась помощь с оплатой среднего профессионального образования.
В результате многодетные семьи могут рассчитывать сразу на несколько направлений поддержки — от коммунальных расходов, транспорта и школьной формы до земельного участка, оздоровления детей и оплаты обучения.