Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и тревожностью
Алкоголь нередко пьют для снятия тревожности. Но итогом такого «лечения» может стать значительное ухудшение состояния нервной системы. О том, почему это происходит, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
На короткое время алкоголь действительно способен успокоить и даже улучшить настроение.
«Сначала спиртное усиливает тормозные процессы и блокирует возбуждающие. Это происходит в результате выделения эндорфинов. Но как только опьянение отступает, уровень гормонов резко снижается, а из-за этого накатывают тоска и острая тревога», — объяснил эксперт.Кроме того, алкоголь снижает уровень сахара в крови: это тоже становится причиной нарастающей тревоги, а также слабости и тремора.
Холдин посоветовал для снижения тревожности делать дыхательные упражнения и соблюдать режим дня, а если эти способы не помогают — обратиться к психотерапевту.