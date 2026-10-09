Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и тревожностью

09 октября 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Алкоголь нередко пьют для снятия тревожности. Но итогом такого «лечения» может стать значительное ухудшение состояния нервной системы. О том, почему это происходит, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





На короткое время алкоголь действительно способен успокоить и даже улучшить настроение.





«Сначала спиртное усиливает тормозные процессы и блокирует возбуждающие. Это происходит в результате выделения эндорфинов. Но как только опьянение отступает, уровень гормонов резко снижается, а из-за этого накатывают тоска и острая тревога», — объяснил эксперт.