Нарколог Холдин объяснил важность диспансеризации для курильщиков
Диспансеризация — важный инструмент заботы о здоровье для всех категорий населения, но для курильщиков это особенно необходимо. О том, какие регулярные проверки следует проходить при никотиновой зависимости, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Первым в списке идёт рентген или флюорография грудной клетки.
«Это обязательный скрининг, так как это исследование является единственным способом выявить на ранней стадии туберкулез, скрытые воспаления и грубые изменения тканей, характерные для курильщиков», — сказал Холдин.Проверять также нужно состояние сердечно-сосудистой системы.
«ЭКГ в покое помогает оценить сердечный ритм и выявить скрытую ишемию. Обязательно и измерение артериального давления, так как никотиновый спазм сосудов неизбежно ведет к ранней гипертонии», — пояснил эксперт.Кроме того, нужно сдавать анализы крови на уровень сахара и холестерин, так как риск развития диабета, атеросклероза и тромбозов у курильщиков гораздо выше.