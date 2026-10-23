Нарколог Холдин объяснил важность диспансеризации для курильщиков

23 октября 2026, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризация — важный инструмент заботы о здоровье для всех категорий населения, но для курильщиков это особенно необходимо. О том, какие регулярные проверки следует проходить при никотиновой зависимости, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Первым в списке идёт рентген или флюорография грудной клетки.





«Это обязательный скрининг, так как это исследование является единственным способом выявить на ранней стадии туберкулез, скрытые воспаления и грубые изменения тканей, характерные для курильщиков», — сказал Холдин.

«ЭКГ в покое помогает оценить сердечный ритм и выявить скрытую ишемию. Обязательно и измерение артериального давления, так как никотиновый спазм сосудов неизбежно ведет к ранней гипертонии», — пояснил эксперт.