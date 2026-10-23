Стоматологическую помощь под наркозом получили в Подмосковье более 2100 детей

23 октября 2026, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2 100 детей прошли стоматологическое лечение под общим наркозом в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Такие услуги оказывают в пяти подмосковных медорганизациях: НИКИ детства, Одинцовской больнице и трёх стоматологических поликлиниках — Люберецкой, Домодедовской и Московской областной.





«Качественная стоматологическая помощь должна быть доступна каждому ребёнку, в том числе тем, кому в силу возраста или по состоянию здоровья невозможно провести лечение под местной анестезией. В таких случаях применяется общий наркоз. Он позволяет врачам выполнить необходимые манипуляции, а маленькому пациенту — избежать стресса и боли», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.