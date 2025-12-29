Достижения.рф

Врачи нашли ребенка в животе у женщины во время удаления огромной кисты

Фото: iStock/Gumpanat

В США врачи во время плановой операции обнаружили ребенка в животе у пациентки. Об этом информирует Huffpost.



41-летняя медсестра Сьюз Лопес обратилась в больницу, чтобы удалить кисту яичника, весившую около десяти килограммов. Однако во время операции врачи неожиданно обнаружили в брюшной полости доношенного младенца. Мальчик развивался вне матки, и его не заметили во время ультразвукового обследования из-за крупной кисты размером с баскетбольный мяч, находившейся рядом.

Сьюз не знала о своей беременности, так как у неё не было никаких признаков, а растущий живот она объясняла кистой.

Хирурги провели сложную операцию, в ходе которой удалили кисту и извлекли здорового ребёнка весом 3,6 килограмма. В процессе вмешательства пациентка потеряла много крови, но медики успешно остановили кровотечение и провели переливание.

Мать и ребёнок полностью здоровы. Сьюз называет сына настоящим чудом и лучшим подарком в своей жизни.

Екатерина Коршунова

