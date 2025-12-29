Врачи нашли ребенка в животе у женщины во время удаления огромной кисты
В США врачи во время плановой операции обнаружили ребенка в животе у пациентки. Об этом информирует Huffpost.
41-летняя медсестра Сьюз Лопес обратилась в больницу, чтобы удалить кисту яичника, весившую около десяти килограммов. Однако во время операции врачи неожиданно обнаружили в брюшной полости доношенного младенца. Мальчик развивался вне матки, и его не заметили во время ультразвукового обследования из-за крупной кисты размером с баскетбольный мяч, находившейся рядом.
Сьюз не знала о своей беременности, так как у неё не было никаких признаков, а растущий живот она объясняла кистой.
Хирурги провели сложную операцию, в ходе которой удалили кисту и извлекли здорового ребёнка весом 3,6 килограмма. В процессе вмешательства пациентка потеряла много крови, но медики успешно остановили кровотечение и провели переливание.
Мать и ребёнок полностью здоровы. Сьюз называет сына настоящим чудом и лучшим подарком в своей жизни.
Читайте также: