Нарколог Холдин предупредил курильщиков о высоком риске подхватить туберкулёз

27 марта 2026, 11:38

Риск заболеть туберкулёзом у курильщиков в несколько раз выше, чем у людей без этой вредной привычки. Причины объяснил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Курение разрушает дыхательную систему сразу несколькими способами. Горячий дым обжигает слизистую оболочку бронхов, а содержащиеся в нём токсины усиливают негативный эффект. Всё это разрушает реснитчатый эпителий бронхов, отвечающий за очищение дыхательных путей.





«В результате слизь, бактерии и грязь накапливаются в дыхательных путях, создавая благоприятные условия для развития инфекции. А так как курение ослабляет иммунитет, всё это делает организм более уязвимым к палочке Коха — возбудителю туберкулёза», — сказал Виталий Холдин.