Нарколог Холдин предупредил любителей спиртного о риске внезапной смерти

13 февраля 2026, 12:17

оригинал Фото: istockphoto.com/Nadzeya Haroshka

Алкоголь увеличивает риски появления многих опасных заболеваний. Кроме того, последствием употребления спиртных может стать внезапная смерть. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Спиртное увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и в какой-то момент сердце может не выдержать.





«Алкоголь вытягивая жидкость из тканей, из-за чего увеличивается объём циркулирующей крови. Сердцу приходится перекачивать больший объём жидкости, появляется учащенное сердцебиение, орган просто «изнашивается», — объяснил Виталий Холдин.

«И чем больше алкоголя употребляет человек, тем выше у него вероятность возникновения заболеваний сердца», — подчеркнул нарколог.