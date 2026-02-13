Нарколог Холдин предупредил любителей спиртного о риске внезапной смерти
Алкоголь увеличивает риски появления многих опасных заболеваний. Кроме того, последствием употребления спиртных может стать внезапная смерть. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Спиртное увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и в какой-то момент сердце может не выдержать.
«Алкоголь вытягивая жидкость из тканей, из-за чего увеличивается объём циркулирующей крови. Сердцу приходится перекачивать больший объём жидкости, появляется учащенное сердцебиение, орган просто «изнашивается», — объяснил Виталий Холдин.Он добавил, что негативное влияние алкоголя проявляется также в гипертонической болезни, которая значительно увеличивает вероятность инфаркта.
«И чем больше алкоголя употребляет человек, тем выше у него вероятность возникновения заболеваний сердца», — подчеркнул нарколог.Он также отметил, что внезапная смерть может произойти не только в состоянии опьянения, но и во время похмелья.