Пьяный врач забралась в морозилку и замерзла насмерть
В США в морозильной камере супермаркета Dollar Tree обнаружили тело 32-летней уроженки Никарагуа — анестезиолога Элен Массиэль Гарай Санчес. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла в декабре в Майами (штат Флорида). По данным издания, вечером женщина зашла в магазин, ничего не приобрела и прошла в служебную зону, после чего оказалась внутри морозильной камеры.
Сотрудники этого не заметили, а утром ее нашли на полу камеры без одежды — она погибла от переохлаждения. Позже экспертиза установила, что содержание этанола в ее крови составляло 0,112% при допустимом пороге 0,08%.
Судмедэксперты указали, что сильное алкогольное опьянение стало сопутствующим фактором, приведшим к смерти. Полиция не нашла признаков преступления и отметила, что дверь камеры оборудовали аварийным механизмом открывания изнутри.
Родственники погибшей подали иск более чем на 50 млн долларов (около 3,8 млрд рублей) к управляющему магазина и всей сети, заявив, что менеджер, зная об исчезновении посетительницы, не организовал поиски и не попытался ее спасти. В компании выразили соболезнования семье и пообещали содействовать расследованию.
