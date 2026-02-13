Пьяный врач забралась в морозилку и замерзла насмерть

13 февраля 2026, 11:50

Забравшаяся в морозилку магазина пьяный врач из Никарагуа погибла в США

Фото: istockphoto/dmitriymoroz

В США в морозильной камере супермаркета Dollar Tree обнаружили тело 32-летней уроженки Никарагуа — анестезиолога Элен Массиэль Гарай Санчес. Об этом пишет Daily Mail.