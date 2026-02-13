В Подмосковье расширили программу диспансеризации

13 февраля 2026, 10:24

оригинал Фото: istockphoto.com/megaflopp

В программу бесплатной диспансеризации в Московской области добавили дополнительные исследования. Теперь жителей проверяют на нарушение жирового обмена и развитие атеросклероза. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Расширенная программа действует с начала текущего года.





«Для выявления ранних признаков дислипидемии и атеросклероза врачи измеряют уровень липопротеида в крови у всех пациентов в возрасте с 18 до 40 лет и проводят оценку липидного профиля. Пациентам в возрасте с 18 до 39 лет липидный профиль будут проверять один раз в шесть лет, пациентов от 40 лет — один раз в три года», — говорится в сообщении.