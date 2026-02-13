В Подмосковье расширили программу диспансеризации
В программу бесплатной диспансеризации в Московской области добавили дополнительные исследования. Теперь жителей проверяют на нарушение жирового обмена и развитие атеросклероза. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Расширенная программа действует с начала текущего года.
«Для выявления ранних признаков дислипидемии и атеросклероза врачи измеряют уровень липопротеида в крови у всех пациентов в возрасте с 18 до 40 лет и проводят оценку липидного профиля. Пациентам в возрасте с 18 до 39 лет липидный профиль будут проверять один раз в шесть лет, пациентов от 40 лет — один раз в три года», — говорится в сообщении.Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, в этом году в Подмосковье диспансеризацию смогут пройти около трёх с половиной миллионов человек. На эти цели из бюджета выделили порядка 11,8 млрд рублей.