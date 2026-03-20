Нарколог Холдин предупредил о гаджете, разрушающем голос
Курение вейпов негативно сказывается на состоянии голоса. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Горячий пар вейпа с никотином и ароматизатором раздражает слизистую рта, вызывает отёк связок и осиплость.
«Регулярное воздействие пара меняет структуру связок — они становятся менее эластичными. У человека развиваются хроническое воспаление гортани. Со временем появляется кашель. Поэтому тем, кто хочет сохранить красивый звучный голос, от курения вейпов стоит отказаться», — сказал Холдин.Он также добавил, что из-за вейпов появляется неприятный запах изо рта. Это вызвано пропиленгликолем, который входит в состав жидкости. Он сушит слизистую и вызывает образование вязкой плёнки с остатками компонентов заправки. Там размножаются патогены, приводящие к заболеванию полости рта.