В Одинцово началось строительство школы на 550 мест

20 марта 2026, 13:07

В селе Перхушково Одинцовского округа стартовало возведение новой школы на 550 мест. Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.





Социальный объект возводится по государственной программе региона за счёт бюджетных средств. На площадке ведётся планировка и расчистка территории, обустройство подъездных путей и мест складирования материалов.



Трёхэтажное здание будет включать блоки начальной и основной школы, два спортзала, актовый зал, столовую, библиотечно-информационный центр и кабинеты для внеурочных занятий. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона, площадки для подвижных игр и отдыха.



Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.