Сломал нос медсестре и избил врача в реанимации: нападение пациента с инфарктом в российском городе

Житель Нижегородской области с инфарктом избил доктора и сломал нос медсестре
Фото: istockphoto/sudok1

Житель Нижегородской области, доставленный в больницу с инфарктом, напал на медиков. Как сообщает портал «NewsNN/ Нижний Новгород», мужчина в реанимации сломал нос медсестре и избил врача.



По данным издания, сотрудники Окского межрайонного центра получили травмы разной степени тяжести. Оба пострадавших состоят в профсоюзе работников здравоохранения региона, который окажет им финансовую помощь на лечение и восстановление. Причины агрессии пациента не уточняются.

Ранее алтайские нейрохирурги спасли мужчину, который почти сутки ходил с пулей в голове. В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи сообщили, что операция заняла 2,5 часа.

Пациент получил ранение из травматического оружия — пуля и осколки проникли в ткани головного мозга. Сразу за помощью он не обратился и оказался в медучреждении лишь после того, как потерял сознание. Операцию провели нейрохирурги Владислав Стеблецов и Абдужомил Отомуротов. По словам врачей, своевременное вмешательство позволило спасти ему жизнь.

Никита Кротов

