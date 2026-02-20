Сломал нос медсестре и избил врача в реанимации: нападение пациента с инфарктом в российском городе
Житель Нижегородской области, доставленный в больницу с инфарктом, напал на медиков. Как сообщает портал «NewsNN/ Нижний Новгород», мужчина в реанимации сломал нос медсестре и избил врача.
По данным издания, сотрудники Окского межрайонного центра получили травмы разной степени тяжести. Оба пострадавших состоят в профсоюзе работников здравоохранения региона, который окажет им финансовую помощь на лечение и восстановление. Причины агрессии пациента не уточняются.
Ранее алтайские нейрохирурги спасли мужчину, который почти сутки ходил с пулей в голове. В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи сообщили, что операция заняла 2,5 часа.
Пациент получил ранение из травматического оружия — пуля и осколки проникли в ткани головного мозга. Сразу за помощью он не обратился и оказался в медучреждении лишь после того, как потерял сознание. Операцию провели нейрохирурги Владислав Стеблецов и Абдужомил Отомуротов. По словам врачей, своевременное вмешательство позволило спасти ему жизнь.
