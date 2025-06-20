Нарколог Холдин предупредил о неизученном компоненте жидкостей для вейпов

20 июня 2025, 14:30

оригинал Фото: istockphoto.com/Benjamin Robinson

Использование вейпов и электронных сигарет считается более безопасной привычкой по сравнению с курением табака. Однако со временем любителей современных курительных гаджетов могут ждать крайне неприятные сюрпризы, связанные с малоизученным веществом в жидкости для вейпов. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.







«Исследования показали, что в большинстве ароматизированных электронных сигарет применяется искусственный подсластитель – неотам. Он в несколько тысяч раз слаще сахара, при этом производители чаще всего не указывают его в составе. Это малоизвестное вещество, его свойства и влияние на организм при нагревании и испарении ещё не изучены», — сказал Виталий Холдин.