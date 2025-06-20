В деревенском доме в Подмосковье нашли более 9 кг наркотиков

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Нарколабораторию и свыше девяти килограммов произведённого там вещества обнаружили правоохранители в доме в деревне Маньково Пушкинского городского округа. В задержании организаторов запрещённого производства приняли сотрудники ОМОН «Пересвет», сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



«Следствие установило, что двое мужчин арендовали дом в Манькове и устроили там лабораторию по производству наркотиков. При обыске в доме изъяли колбы, пластиковые канистры с веществом, а также электронные весы, упаковочные пакеты, респираторы и защитные костюмы», — говорится в сообщении.
Экспертиза установили, что вещество общей массой более девяти килограммов, содержащееся в канистрах, является мефедроном.
Лев Каштанов

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