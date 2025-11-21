Подмосковные спасатели устранили последствия ДТП с двумя грузовиками на А-108

21 ноября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В подмосковном Ступино спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Инцидент произошел 20 ноября на федеральной трассе А-108 между поселком Михнево и деревней Дубнево, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».