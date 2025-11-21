Достижения.рф

Подмосковные спасатели устранили последствия ДТП с двумя грузовиками на А-108

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В подмосковном Ступино спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Инцидент произошел 20 ноября на федеральной трассе А-108 между поселком Михнево и деревней Дубнево, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».



Начальник караула Евгений Шитов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о ДТП на федеральной трассе А-108 между поселком Михнево и деревней Дубнево

При столкновении фуры и ГАЗели одного из водителей зажало в кабине. Спасатели оградили место аварии конусами, отключили аккумуляторы и газобаллонное оборудование, а затем с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину 1962 года рождения.

​Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Ему оказали первую помощь и психологическую поддержку, после чего транспортировали в машину скорой помощи и госпитализировали в Ступинскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

Остальные участники аварии не пострадали. Специалисты очистили дорогу от поврежденных машин и разлитого топлива, после чего движение было восстановлено.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0