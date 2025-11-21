В Индии трёхлетнему мальчику пересадили гениталии после ампутации при обрезании

21 ноября 2025, 11:24

Фото: iStock/Akarawut Lohacharoenvanich

В Индии трёхлетний ребёнок получил тяжёлую травму полового органа после ритуального обрезания, проведённого обычным парикмахером. Врачи смогли сохранить ампутированную часть и выполнить сложную пересадку.