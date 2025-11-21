В Индии трёхлетнему мальчику пересадили гениталии после ампутации при обрезании
В Индии трёхлетний ребёнок получил тяжёлую травму полового органа после ритуального обрезания, проведённого обычным парикмахером. Врачи смогли сохранить ампутированную часть и выполнить сложную пересадку.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», в удалённых регионах Индии ритуальное обрезание нередко проводят люди без медицинского образования — в том числе парикмахеры. Такая практика регулярно приводит к тяжёлым последствиям: инфекциям, рубцам и травмам, вплоть до ампутации. Очередной случай стал почти фатальным для трёхлетнего мальчика, у которого во время процедуры произошла полная подкоронарная ампутация полового члена.
Ампутированный орган оставался без нормального кровоснабжения восемь часов. Родственники сохранили отрезанную часть и доставили её в клинику, где хирурги попытались выполнить микрохирургическую реплантацию. Однако кровеносные сосуды оказались слишком малы — диаметром около 0,1 мм. Поэтому медики перешли к композитной пластике ампутированной части, восстановив только дорсальный венозный анастомоз.
Врачи сообщили, что подобная реконструкция способна дать хорошие результаты в ситуациях, когда полноценная микрохирургическая реплантация невозможна. Специалисты вновь напомнили, что проведение ритуальных операций неквалифицированными людьми представляет серьёзную угрозу здоровью детей.
Читайте также: