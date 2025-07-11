Нарколог Холдин предупредил о риске получить приступ астмы от пива
В жаркую погоду многие любят утолять жажду охлаждённым алкоголем. Однако у аллергиков спиртные напитки могут спровоцировать негативную реакцию — вплоть до приступа астмы. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Причиной аллергического приступа являются гистамины и сульфиты, содержащиеся в вине и пиве.
«Сульфиты – это консерванты, которые используют производители алкоголя, а гистамины — вещества, присутствующие в спиртных напитках. И те, и другие могут вызывать аллергические реакции», — объяснил нарколог.Он добавил, что если после употребления алкоголя у человека краснеет кожа, начинается зуд, чихание, першение в горле и затрудняется дыхание, это указывает на аллергию. С данной проблемой следует обращаться за помощью к врачу.
Нарколог также предупредил, что одновременный приём алкоголя и лекарств от аллергии крайне опасен из-за сильного воздействия на нервную систему. Такой «коктейль» может нарушить сердечный ритм и усложнить дыхание.