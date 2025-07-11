Нарколог Холдин предупредил о риске получить приступ астмы от пива

11 июля 2025, 11:57

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В жаркую погоду многие любят утолять жажду охлаждённым алкоголем. Однако у аллергиков спиртные напитки могут спровоцировать негативную реакцию — вплоть до приступа астмы. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Причиной аллергического приступа являются гистамины и сульфиты, содержащиеся в вине и пиве.





«Сульфиты – это консерванты, которые используют производители алкоголя, а гистамины — вещества, присутствующие в спиртных напитках. И те, и другие могут вызывать аллергические реакции», — объяснил нарколог.