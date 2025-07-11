Жители округа Коломна сдали на донорской акции около 25 литров крови

11 июля 2025, 10:22

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Выездная донорская акция состоялась в Коломне, её участниками стали 55 человек, они сдали почти 25 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Акция проводилась на территории конькобежного центра «Коломна», сдать кровь туда пришли жители Коломны и Озёр. Среди них были как опытные доноры, так и новички.





«Мы благодарны нашим жителям, что, несмотря на жаркую погоду, они откликнулись на призыв сдать кровь. До донации были допущены 55 человек и в итоге благодаря им банк крови пополнился на 24,750 литра крови», — сказала заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Маргарита Сухарева.