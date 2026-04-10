Нарколог Холдин предупредил о риске развития рака из-за вейпов
Связь никотина с ростом онкозаболеваний широко известна, а вейпы часто считаются безвредной альтернативой сигаретам. Но в реальности «парение» не менее опасно, чем обычное курение. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
Специалист отметил, что любителям вейпов грозит рак полости рта и лёгких.
«Содержащиеся в электронных сигаретах аэрозоли вызывают биологические изменения, которые считаются предвестниками онкологических заболеваний. В число таких изменений входят воспалительные процессы и повреждение ДНК», — объяснил Виталий Холдин.Он добавил, что отказ от вредной привычки позволяет организму очиститься и восстановиться, что значительно снижает подверженность онкозаболеваниям.