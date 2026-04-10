Нарколог Холдин предупредил о риске развития рака из-за вейпов

10 апреля 2026, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Связь никотина с ростом онкозаболеваний широко известна, а вейпы часто считаются безвредной альтернативой сигаретам. Но в реальности «парение» не менее опасно, чем обычное курение. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.





Специалист отметил, что любителям вейпов грозит рак полости рта и лёгких.





«Содержащиеся в электронных сигаретах аэрозоли вызывают биологические изменения, которые считаются предвестниками онкологических заболеваний. В число таких изменений входят воспалительные процессы и повреждение ДНК», — объяснил Виталий Холдин.