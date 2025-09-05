В Москве женщина лишилась пальца зацепившись кольцом за забор
Москвичка лишилась пальца на левой руке из-за кольца, которым она зацепилась за штырь в заборе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Министерства здравоохранения.
Как рассказала пострадавшая, она начала резко дергать руку, чтобы освободиться. Таким образом она и лишилась своего пальца на левой руке.
Женщину с потерянной частью тела доставили в Центр микрохирургии кисти больницы А. К. Ерамишанцева. Там специалисты вернули палец на место. Операция длилась около четырех часов. Для восстановления сосудов врачам пришлось использовать поверхностные вены из предплечья. Далее москвичку ждет реабилитация.
