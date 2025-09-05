Суррогатная мать из Тюмени отказалась отдавать ребенка биологическим родителям

05 сентября 2025, 11:00

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Суррогатная мать из Тюмени отказывается отдавать ребенка биологическим родителям из Екатеринбурга. Об этом сообщает URA.RU.





Малыш является уже пятым, которого женщина вынашивает для других родителей. Последние шесть лет она является суррогатной матерью для людей, которые сами не могут родить ребенка по медицинским причинам. Первых четырех детей женщина передала биологическим родителям без проблем, но с пятым возникли трудности.



«Он развивается с некоторыми отклонениями, существует угроза рождения ребенка с нарушениями здоровья. В связи с этим суррогатная мать хочет расторгнуть договор и оставить ребенка у себя», — передает агентство слова адвоката одной из сторон.