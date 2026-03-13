На ВЗУ в Воскресенске установили новый насос

13 марта 2026, 09:27

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Мособлводоканала установили на водозаборном узле в селе Барановское округа Воскресенск новый основной насос взамен устаревшего. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Замена потребовалась, так как старый насос начал терять производительность. Кроме того, новый агрегат отличается большей энергоэффективностью, что позволяет снизить траты на электричество.





«В рамках модернизации, помимо замены насоса, сотрудники Мособлводоканала также частично обновили водоподъёмные трубы», — отмечается в сообщении.