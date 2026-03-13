В Мытищах оштрафовали более 30 мигрантов за нарушение правил для иностранцев

13 марта 2026, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства в одном из хостелов на Волковском шоссе в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В результате удалось обнаружить 33 нарушителей, приехавших в Россию из стран Центральной и Южной Азии.





«Мигрантов доставили в отделение полиции и составили на них административные протоколы за пребывание в зоне с регламентированным посещением для иностранных граждан без законных оснований», — говорится в сообщении.