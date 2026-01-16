В Сингапуре юноша заставил сверстника опустить пенис в масло с перцем чили
18-летнего жителя Сингапура приговорили к 21 месяцу условного заключения за издевательства и вымогательство в отношении сверстника. Об этом сообщает South China Morning Post.
По информации суда, в 2023 году подросток создал фальшивый аккаунт в Instagram, где разместил найденные в сети эротические фотографии, и под видом девушки завёл «роман» со знакомым. В течение десяти месяцев он обманом вынуждал жертву выполнять унизительные действия и записывать это на видео, а затем угрожал распространить записи среди друзей и родственников, требуя деньги. В общей сложности злоумышленник получил 2,4 тысячи сингапурских долларов. Потерпевший обратился в полицию в июне 2024 года.
Судья Кэрол Линг назвала действия подсудимого «в высшей степени предосудительными» и отметила полное отсутствие эмпатии. При этом, учитывая низкий риск повторного преступления и возможность исправления, суд назначил условный срок с комендантским часом и 110 часами общественных работ. Родители осуждённого внесли залог в пять тысяч сингапурских долларов, который вернут при соблюдении всех условий.
Читайте также: