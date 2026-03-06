В Москве врачи «пересобрали» руку мальчику, который серьёзно порезался стеклом

06 марта 2026, 13:05

В Москве врачи восстановили мальчику чувствительность руки после пореза стеклом

Фото: Istock/Gumpanat

В Москве врачи провели сложную операцию школьнику, который поранил руку стеклом. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Мальчик играл с младшим братом, не заметил стеклянную дверь и врезался в неё. Осколки сильно порезали ему запястье, ребёнок перестал чувствовать пальцы. Родители сразу отвезли его в больницу. В Морозовской больнице пояснили, что у потерпевшего диагностировали разрыв сухожилия и тяжёлую травму срединного нерва.



Медики оказали помощь на месте, но в процессе заживления образовался грубый рубец, который вызывал боль и не давал пальцам восстановить чувствительность. Хирурги провели три операции.

«Операционная бригада буквально «пересобрала» повреждённые структуры руки», — уточнили в учреждении.