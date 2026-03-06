Гастроэнтеролог Кашух: клубничные десерты могут стать причиной отравления

06 марта 2026, 13:20

Фото: iStock/PapillencePhoto

Клубничные десерты могут вызвать пищевое отравление, если ягоды были плохо обработаны или начали портиться. Об этом сообщила гастроэнтеролог и эксперт лаборатории Гемотест Екатерина Кашух в беседе с РИАМО.