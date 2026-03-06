Гастроэнтеролог Кашух: клубничные десерты могут стать причиной отравления
Клубничные десерты могут вызвать пищевое отравление, если ягоды были плохо обработаны или начали портиться. Об этом сообщила гастроэнтеролог и эксперт лаборатории Гемотест Екатерина Кашух в беседе с РИАМО.
По словам врача, перед использованием в десертах свежую клубнику необходимо тщательно промывать под проточной водой. Это помогает удалить частицы почвы, пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут находиться на поверхности ягод. Однако на практике это правило соблюдается не всегда.
Кашух пояснила, что клубника имеет мягкую и пористую структуру, поэтому микробы могут находиться не только на поверхности, но и в микротрещинах кожицы. Если такие ягоды долго хранятся при комнатной температуре, риск размножения бактерий значительно возрастает.
Врач предупредила, что после употребления испорченных ягод могут возникнуть боли в животе, тошнота, диарея и другие симптомы пищевого отравления. Кроме того, десерты нельзя есть, если на клубнике появилась плесень — даже после удаления поврежденных участков. По словам специалиста, грибковые нити способны проникать глубже в мякоть и вызывать раздражение органов пищеварения.
В качестве более безопасной альтернативы эксперт посоветовала использовать ягоды, которые легче промыть и высушить, например виноград или голубику, а также фрукты с плотной кожурой — бананы и яблоки.
