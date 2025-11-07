Нарколог Холдин предупредил об опасных и мерзких последствиях жевания бетеля

07 ноября 2025, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В моду среди молодёжи начал входить новый стимулятор — орех бетелевой пальмы. Его употребление очень портит зубы и негативно действует на все системы организма, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Эксперт отметил, что бетелевый орех традиционно употребляют в странах Азии: его измельчают, перемешивают с гашёной известью, заворачивают в лист бетелевой пальмы и рассасывают во рту.





«От бетелевого ореха повреждается зубная эмаль и дёсны, появляется неприятный запах изо рта, растёт риск онкозаболеваний ротовой полости, нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, повышается давление, появляется бессонница, тревожность и другие расстройства нервной системы», — сказал Виталий Холдин.