Нарколог Холдин предупредил об опасных и мерзких последствиях жевания бетеля
В моду среди молодёжи начал входить новый стимулятор — орех бетелевой пальмы. Его употребление очень портит зубы и негативно действует на все системы организма, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Эксперт отметил, что бетелевый орех традиционно употребляют в странах Азии: его измельчают, перемешивают с гашёной известью, заворачивают в лист бетелевой пальмы и рассасывают во рту.
«От бетелевого ореха повреждается зубная эмаль и дёсны, появляется неприятный запах изо рта, растёт риск онкозаболеваний ротовой полости, нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, повышается давление, появляется бессонница, тревожность и другие расстройства нервной системы», — сказал Виталий Холдин.При этом у человека, употребляющего бетелевый орех, довольно быстро формируется зависимость от него сродни наркотической.
Нарколог добавил, что в некоторых странах действует запрет на употребление бетеля, и призвал не ставить эксперименты над своим здоровьем ни за границей, ни дома.