Директор Марины Хлебниковой раскрыл состояние здоровья певицы
Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у певицы. Информацию передаёт «Абзац».
Ранее сообщалось, что Хлебникова, которая жаловалась на боли в суставах и онемение в ногах, решила выступить с концертом в Рязани, хотя врачи рекомендовали ей покой. Утверждается, что таким образом певица подвергает себя опасности.
Прайс заявил, что у Хлебниковой нет серьёзных проблем со здоровьем.
«У Марины вчера вышел клип, у неё концерты каждую неделю, поэтому я что-то не очень понимаю фразу «решилась всё-таки выступить на концерте». У неё концерты каждую неделю. Лучше бы написали про то, что у неё вчера клип вышел», — сказал представитель.Прайс добавил, что артистка готовится к большому сольному концерту.
