Директор Марины Хлебниковой раскрыл состояние здоровья певицы

07 ноября 2025, 12:15

Директор Марины Хлебниковой опроверг новости о её проблемах со здоровьем

Марина Хлебникова (Фото: Instagram* @marina_hlebnikova_official)

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у певицы. Информацию передаёт «Абзац».





Ранее сообщалось, что Хлебникова, которая жаловалась на боли в суставах и онемение в ногах, решила выступить с концертом в Рязани, хотя врачи рекомендовали ей покой. Утверждается, что таким образом певица подвергает себя опасности.



Прайс заявил, что у Хлебниковой нет серьёзных проблем со здоровьем.

«У Марины вчера вышел клип, у неё концерты каждую неделю, поэтому я что-то не очень понимаю фразу «решилась всё-таки выступить на концерте». У неё концерты каждую неделю. Лучше бы написали про то, что у неё вчера клип вышел», — сказал представитель.