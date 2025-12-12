Нарколог Холдин предупредил об опасной болезни из-за конфет с алкоголем
Конфеты с алкоголем принято считать безобидным лакомством. Но на самом деле этот продукт может сильно испороть здоровье, причём не только маленькому сладкоежке, но и взрослому. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Эксперт предупредил, что значительное негативное воздействие на ребёнка способны оказать всего несколько штук конфет «с градусом».
«Алкоголь может по-разному повлиять на неокрепший организм — от головокружения и тошноты до болей в животе и рвоты», — сказал Холдин.Для взрослых в таких конфетах опасность представляет сочетание спиртного и шоколада.
«Такой «дуэт» наносит удар по поджелудочной железе и по печени. Поднимается уровень сахара в крови. Этот фактор плюс токсичное действие алкоголя в перспективе могут привести к развитию сахарного диабета», — пояснил врач.Он добавил, что особенно опасно угощаться такими конфетами на новогодних застольях, когда ЖКТ и так испытывает повышенную нагрузку.