Нарколог Холдин предупредил об опасном сочетании еды и напитков на шашлыках
Алкоголь на шашлыках может стать причиной отравления и увеличивает риск сосудистой катастрофы — инфаркта и инсульта. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
Спиртные напитки всегда токсичны для организма, а в сочетании с жирной жареной пищей сила удара по здоровью может увеличиться в разы.
«Такой микс грозит резким ухудшением работы поджелудочной железы и печени, нарушением процессов пищеварения и сгущением крови, из-за чего увеличивается риск тромбозов и нагрузка на сердце, что может привести к сердечно-сосудистыми осложнениями», — сказал Холдин.Кроме того, вместе шашлыки и спиртное увеличивают обезвоживание, которое вызывает тяжёлое похмелье.
Врач добавил, что за раз лучше съедать не больше 150-200 граммов шашлыка, а запивать не алкоголем или газировкой, а несладкими морсами или водой.