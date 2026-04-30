Нарколог Холдин предупредил об опасном сочетании еды и напитков на шашлыках

30 апреля 2026, 14:25

Алкоголь на шашлыках может стать причиной отравления и увеличивает риск сосудистой катастрофы — инфаркта и инсульта. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.





Спиртные напитки всегда токсичны для организма, а в сочетании с жирной жареной пищей сила удара по здоровью может увеличиться в разы.





«Такой микс грозит резким ухудшением работы поджелудочной железы и печени, нарушением процессов пищеварения и сгущением крови, из-за чего увеличивается риск тромбозов и нагрузка на сердце, что может привести к сердечно-сосудистыми осложнениями», — сказал Холдин.