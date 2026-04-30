В Московской области ограничат движение на двух ж/д переездах

30 апреля 2026, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение машин на железнодорожных переездах в районе улицы Озёрная в Луховицах и у платформы Есино в округе Электросталь ограничат в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Переезд рядом с платформой Есино, расположенный в одноимённой деревне, будут перекрывать с 23:40 30 апреля до 23:40 3 мая и по тому же расписанию с 8 по 11 мая.





«Объехать временно закрытый переезд водители смогут по Носовихинскому шоссе», — говорится в сообщении.