В Московской области ограничат движение на двух ж/д переездах
Движение машин на железнодорожных переездах в районе улицы Озёрная в Луховицах и у платформы Есино в округе Электросталь ограничат в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Переезд рядом с платформой Есино, расположенный в одноимённой деревне, будут перекрывать с 23:40 30 апреля до 23:40 3 мая и по тому же расписанию с 8 по 11 мая.
«Объехать временно закрытый переезд водители смогут по Носовихинскому шоссе», — говорится в сообщении.В Луховицах переезд закроют на ремонт с полуночи 4 мая до полуночи 5 мая. Объезд предлагается по улице Гагарина в районе Луховицкого мукомольного завода.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным сложностям и заранее продумывать маршруты поездок.