В Подольске началось строительство водозаборного узла

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Водозаборный узел начали строить рядом с деревней Армазово округа Подольск. Он обеспечит водой около 170 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В состав ВЗУ войдёт главный технологический корпус здания водоподготовки, водонапорная башня и два резервуара — отстойника осадка.





«Сейчас проводятся подготовительные работы — обустройство строительной площадки и вынос инженерных сетей из зоны застройки», — говорится в сообщении.