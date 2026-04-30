В Подольске началось строительство водозаборного узла
Водозаборный узел начали строить рядом с деревней Армазово округа Подольск. Он обеспечит водой около 170 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В состав ВЗУ войдёт главный технологический корпус здания водоподготовки, водонапорная башня и два резервуара — отстойника осадка.
«Сейчас проводятся подготовительные работы — обустройство строительной площадки и вынос инженерных сетей из зоны застройки», — говорится в сообщении.ВЗУ будет получать воду из 27 скважин, расположенных вдоль реки Десна. Особенность этого ресурса заключается в высокой жёсткости и большом содержании железа. В процессе обработки воды эти качества устранят.
Производительность водозаборного узла составит 46 тысяч кубических метров в сутки. Чистой питьевой водой он обеспечит жителей города Подольск, посёлка Быково и деревень Федюково и Быковка.