В Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли 15 тысяч младенцев

Почти 15 тысяч новорождённых, появившихся на свет в Московской области, прошли расширенный неонатальный скрининг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В рамках скрининга младенцев проверяют на 38 генетических заболеваний.





«Неонатальный скрининг помогает оперативно выявлять генетические сбои и оперативно начинать лечение, что в ряде случаев помогает спасти жизнь и здоровье ребёнка. С начала года список болезней, на которые проводится проверка по скринингу, расширили. Из почти 15 тысяч прошедших исследование младенцев болезни обнаружили у 26», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.