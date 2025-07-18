Нейросеть вычислила в Подмосковье 4 тыс. машин-нарушителей у мусорных баков
Около четырёх тысяч машин, припаркованных у контейнерных площадок и мешающих вывозу мусора, удалось вычислить в Московской области благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Нейросеть определяет неправильно припаркованные машины по видео с камер системы «Безопасный регион» и считывает их госномера.
«На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный нарушение подтверждается, автовладельцу выписывают штраф», — отмечается в сообщении.Эта система доказала свою эффективность: в тех местах, где нарушители были оштрафованы, количество таких нарушений сократилось на 40%.