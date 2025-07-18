Нейросеть вычислила в Подмосковье 4 тыс. машин-нарушителей у мусорных баков

18 июля 2025, 12:07

оригинал Фото: медиасток.рф

Около четырёх тысяч машин, припаркованных у контейнерных площадок и мешающих вывозу мусора, удалось вычислить в Московской области благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Нейросеть определяет неправильно припаркованные машины по видео с камер системы «Безопасный регион» и считывает их госномера.





«На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный нарушение подтверждается, автовладельцу выписывают штраф», — отмечается в сообщении.